Montecarlo, 8 apr. – (Adnkronos) – Tutto pronto per il torneo Atp di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione, in programma da domani. Nel corso della mattinata di oggi, il numero 9 del mondo, l’azzurro Jannik Sinner e il numero 1 del ranking, il serbo Novak Djokovic si sono esibiti in alcuni scambi all’interno della città monegasca. I due, inoltre, potrebbero incontrarsi ai quarti di finale.