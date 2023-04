Pd: Taruffi, ‘appena iscritto, vengo da Sel, c’era bisogno di voltare pagina’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “C’era bisogno di voltare pagina. Moltissimi si sono iscritti, dopo l’elezione di Elly, ed era giusto che venissero coinvolti. Il Pd sta tornando attrattivo. Ma dobbiamo anche valorizzare chi c’era, gente con cui mi sono sempre confrontato”. Così Igor Taruffi, ex- Sel e neo responsabile Organizzazione della segreteria di Elly Schlein, a Repubblica. Lo stesso Tarfuffi dice di essersi iscritto al Pd “qualche giorno fa” ».

È il Pd che è diventato più di sinistra o è lei più moderato? “Ma il problema è la destra. E noi per batterla dobbiamo recuperare chi si è allontanato, anche a sinistra. Schlein l’ha capito. Non ha paura delle sfide. Saprà costruire un campo largo”.

Il Pd è più vicino al M5S o al Terzo Polo? “Su alcune proposte ci sono più elementi di vicinanza con i 5S. Dal salario minimo all’ambiente. Ma il centrodestra prende da vent’anni tra i 12 e i 13 milioni di voti. Per vincere serve un Pd forte, rinnovato, ma anche una coalizione ampia”. Rimarrà assessore di Bonaccini? “Sì, troverò il modo di far quadrare i due impegni. Farò il pendolare: da Porretta al Nazareno”.