Mo: Fregolent, ‘ferma condanna, condoglianze a famiglia Parini’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Condoglianze alla famiglia di Alessandro Parrini e vicinanza ai feriti nell’attentato di Tel Aviv” . Così la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione – Italia Viva – Renew Europe.

“Anche in un periodo sacro per musulmani, ebrei e cristiani la violenza non si ferma e Israele torna ad essere sconvolto da un altro vile attentato terroristico. Ci uniamo alla ferma condanna dell’Europa. È necessario mettere in campo tutte le iniziative per fermare l’escalation di violenza e giungere a una pace duratura”, conclude.