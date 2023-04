Lazio-Juve 2-1, Zaccagni stende i bianconeri

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – La Lazio supera la Juventus 2-1 all’Olimpico e conquista tre punti importanti nella corsa Champions che la proiettano a 58 punti sempre più seconda. La formazione di Allegri invece, reduce da tre vittorie consecutive in campionato, resta ferma a 44 punti (-15). Per il big match dell’Olimpico Sarri sceglie Immobile a guidare l’attacco con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati. Mentre Allegri (influenzato, in panchina il vice Landucci) in avanti opta per la coppia Vlahovic-Di Maria con Kostic e Cuadrado esterni, difesa a tre con Alex Sandro, Bremer e Gatti.

Al 10′ arriva il primo squillo ed è della Lazio con Luis Alberto che serve Milinkovic Savic ma il colpo di testa è impreciso. Poco dopo la stessa coppia confezione una occasione analoga ma il pallone termina alto oltre la traversa. La Lazio è più intraprendente e al 29′ Felipe Anderson scodella in area per la conclusione al volo di Immobile, ma Szczesny è pronto. Al 38′ Lazio in vantaggio: cross di Zaccagni per Milinkovic-Savic controlla il pallone di petto e batte Szczesny da posizione ravvicinata con un tiro di sinistro. Grandi proteste della Juventus per una spinta del serbo ad Alex Sandro prima del gol ma il Var non interviene. La reazione bianconera è rabbiosa e immediata e al 42′ arriva il pari: corner di Di Maria, Provedel salva sul colpo di testa di Bremer, poi Rabiot colpisce tre volte e di testa alla fine la mette in rete per l’1-1.

L’inizio ripresa è ancora ad appannaggio della squadra di Sarri: al 53′ cross rasoterra di Felipe Anderson, tacco di Luis Alberto a liberare Zaccagni che in area da solo con un preciso destro a giro supera Szczesny per il 2-1. Lo stesso Zaccagni si ripete al 56′ sull’assist di Milinkovic-Savic ma questa volte il gol viene annullato per fuorigioco. La Juve cerca di reagire e al 63′ su assist morbido di Alex Sandro svetta Vlahovic che sfiora il gol di testa. La Juve cambia e inserisce Milik, Chiesa e Paredes con Sarri che fa entrare Pedro al posto di Immobile.

La Juve spinge alla ricerca del pari e al 79′ Fagioli carica il destro ma viene respinto da Romagnoli. Poco dopo ancora il centrocampista bianconero protagonista, sul cross di Chiesa Fagioli calcia al volo ma il pallone termina di poco alto. Ancora Juve in forcing in avanti, all’88’ Di Maria in area si gira e calcia, ma interviene provvidenzialmente in scivolata Milinkovic-Savic. La Lazio tiene anche nel recupero e può festeggiare il successo.