Golf: The Masters, cadono due alberi vicino alla buca 17 per il maltempo

Augusta, 8 apr. – (Adnkronos) – Attimi di paura al The Masters nel corso della seconda giornata del torneo del Grande Slam: due alberi sono crollati in prossimità della buca 17 a causa del forte vento, scatenando un fuggi fuggi generale tra il pubblico. Fortunatamente nessuno spettatore è rimasto ferito. Il maltempo ha costretto gli organizzatori a interrompere il secondo giro. In testa c’è al momento lo statunitense Brooks Koepka con 12 colpi sotto il par e tre di vantaggio sullo spagnolo Jon Rahm.