Campania: Iannone (Fdi), ‘interrogazione su minacce ad amministratori’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi per le chiare minacce che stanno ricevendo gli amministratori di Roccapiemonte e Castel San Giorgio”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone.

“Sono fatti gravi che non vanno minimamente sottovalutati. Ho molta fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura ma è bene anche alzare l’attenzione politica. È dovere di tutti essere vicini alle vittime e chi rappresenta lo Stato non deve mai essere lasciato solo”.