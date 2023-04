Calcio: Palladino, ‘c’è rammarico per il pari, ci tenevamo a dare una gioia a Berlusconi’

Udine, 8 apr. – (Adnkronos) – “Usciamo con rammarico, stare in vantaggio sul 2-1 fino al 90′ qui a Udine è un segnale molto positivo. Nel primo tempo siamo partiti bene poi abbiamo preso gol su un errore di lettura, non abbiamo percepito il pericolo e ci siamo aperti sulle loro ripartenze. Ma siamo stati bravi a restare in gara e abbiamo fatto un grande secondo tempo mettendo in campo tutto. Eravamo in completa gestione della partita, nelle due ripartenze non siamo stati bravi a mettere ko l’Udinese. E poi c’è stato il rigore finale”. Lo dice l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio per 2-2 in trasferta L’Udinese.

“La scelta di sostituire Sensi? Non credo sia un problema del singolo, eravamo in pieno comando del secondo tempo, e nei 90 minuti complessivi credo meritassimo la vittoria. Ci tenevamo a regalare una gioia al presidente, lo abbiamo reso contento a metà. Mi è dispiaciuto non essere uscito da questo stadio con una vittoria -aggiunge Palladino-. Il rigore provocato da Petagna? E’ entrato con la giusta mentalità, era molto tranquillo e voglioso di far bene, aveva i familiari qui a Udine. Non criticherò mai gli arbitri, mi sono fatto una promessa. Mi dispiace però che sui due episodi simili sia stato adottato un metro di giudizio diverso tra quel contatto provocato da Petagna e quello subito prima da Valoti. Ci poteva stare lì il rigore. Ma è già passato tutto e ci godiamo il risultato positivo”.