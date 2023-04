Calcio: la Cremonese batte in rimonta 3-2 la Samp, decide Sernicola al 95′

Genova, 8 apr. – (Adnkronos) – La Cremonese vince 3-2 in rimonta in casa della Sampdoria la sfida tra le ultime due in classifica in Serie A. Con i tre punti conquistati i grigiorossi salgono a quota 15 e non sono più ultimi, scavalcando di una lunghezza i blucerchiati. La squadra di casa comincia meglio e infatti dopo un quarto d’ora è già in vantaggio. Augello va via sulla sinistra e vede l’inserimento di Leris sul palo lontano, lo premia e l’algerino arriva come un treno, passa davanti a Quagliata e firma l’1-0. Poco dopo i blucerchiati sfiorano anche il raddoppio, ancora con Leris, che stavolta non arriva di un soffio all’appuntamento sul pallone su assist di Cuisance. Alla mezz’ora ancora i doriani vicini al gol: Carnesecchi deve compiere un miracolo per frenare l’avanzata solitaria di Zanoli ed evitare il 2-0.

Lo scampato pericolo sveglia i lombardi: prima Dessers va vicino al gol, al termine di un’azione personale. Poi, al 35′ arriva il pareggio di Ghiglione: fa tutto bene Tsadjout che serve in profondità Quagliata che, a sua volta, pennella un bel cross per il compagno che la schiaccia di destro e supera Ravaglia. In avvio di ripresa Augello viene murato da Meité, Gabbiadini accende Djuricic che trova un gran parata di Carnesecchi. La Cremonese, a parte qualche lampo di Buonaiuto o Dessers, non si rende pericolosa.

A metà secondo tempo è Lammers a far esplodere il Ferraris: Augello confeziona un altro assist al bacio e l’ex Atalanta di testa segna il 2-1. A 5 minuti dal 90′ arriva il pari di Lochoshvili: il centrale accompagna l’azione offensiva dei suoi e su un bel pallone lavorato da Dessers, sigla il 2-2 che riaccende le speranze della Cremonese. In pieno recupero arriva la beffa per i padroni di casa. Afena-Gyan scatta sulla destra, colpisce a rete e trova il palo. Il pallone sulla respinta arriva dalle parti di Sernicola, che se lo sposta sul sinistro e con un tiro a giro trova l’incrocio dei pali.