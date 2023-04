Berlusconi: Palladino, ‘giocheremo con il cuore e con la testa per lui’

Udine, 8 apr. – (Adnkronos) – “E’ stata una settimana di preoccupazione per il nostro presidente, sapete quanto ci teniamo, lo amiamo, lo stimiamo, ci permette di star bene a Monza e a Monzello, è un grande, un appassionato di calcio. Galliani ci ha aggiornato continuamente, sappiamo che le condizioni sono stazionarie, che sta migliorando, ne siamo felicissimi e oggi vogliamo giocare con il cuore e con la testa anche per lui, cercando di dargli una grande soddisfazione”. Lo dice, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, in merito alle condizioni di salute del presidente biancorosso Silvio Berlusconi, prima del ‘lunch match’della 29/a giornata di Serie A, che vedrà i brianzoli impegnati alla Dacia Arena contro l’Udinese.