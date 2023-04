Pd: Bonafoni, ‘da Schlein apertura netta a mondo che era fuori, stavolta ci sentirete arrivare’

Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Oggi è successa una cosa grande, che mi riempie di orgoglio e di responsabilità. Elly Schlein mi ha nominata nella segreteria nazionale del Partito Democratico. Mi ha dato due deleghe. Quella al Terzo Settore e all’associazionismo: il mio mondo, quello in cui sono cresciuta politicamente e che mi ha fatto crescere nei miei anni di attivismo prima e di consigliera regionale poi, e che adesso avrò modo di frequentare anche fuori dai confini di Roma e del Lazio. Un mondo prezioso sempre, una volta di più in un’epoca di crisi e di frammentazione sociale”. Lo scrive su Facebook Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria del Pd.

“E poi Elly mi ha nominata coordinatrice della segreteria del Pd. Una scelta di apertura netta a quel mondo – di cui sono anche io un pezzetto – fino a ieri fuori dal Partito Democratico, che ha deciso con la sua candidatura prima di avvicinarsi e poi di entrare, per dare una mano a ricostruire un’opzione di sinistra forte nel nostro Paese”, prosegue Bonafoni.

“Per parte mia oltre a ringraziare la segretaria della fiducia, scrivo qui quello che farò da subito: inizierò a lavorare nell’unico modo che conosco, senza risparmiarmi. Con rispetto, coraggio, radicalità, curiosità e fiato. Lo stesso che alleno tutte le mattine con la corsa. Ne avrò, ne avremo bisogno. Ma la squadra è straordinaria, andremo lontano. E stavolta ci sentirete arrivare”, conclude.