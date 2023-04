Pallanuoto: Coppa del mondo, le convocate azzurre per Rotterdam

Rotterdam, 7 apr. – (Adnkronos) – Il Setterosa scalda i motori in vista della World Cup di pallanuoto. La prima tappa andrà in scena a Rotterdam (Olanda) da martedì 11 a giovedì 13 aprile mentre la seconda ad Atene (Grecia) da mercoledì 19 a venerdì 21 dello stesso mese. Sono previsti due gironi. L’Italia è stata inserita nel Gruppo B insieme a Stati Uniti, Spagna e Cina.

Le prime due formazioni di ciascun raggruppamento si qualificano per le Final Eight di Long Beach, negli Stati Uniti (23-25 giugno). Le terze e le quarte, invece, si riverseranno nella capitale greca per prendere parte ad un secondo girone. Le migliori due si andranno ad aggiungere alle quattro già promosse. Il commissario tecnico Carlo Silipo ha convocato 16 azzurre: Silvia Avegno, Lucrezia Cergol, Emma De March, Giusy Citino, Caterina Banchelli, Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere, Luna Di Claudio, Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant e Claudia Marletta.

“La condizione non sarà ottimale – ha dichiarato Silipo alla vigilia della trasferta olandese -. Non c’è stato modo di preparare al meglio questa tappa, inserita tra tanti delicati appuntamenti delle squadre di club. Giocheremo con le migliori formazioni al mondo come Stati Uniti e Spagna. Anche la Cina desta curiosità. L’obiettivo, nonostante le difficoltà oggettive, sarà andare a caccia del pass per la fase finale. Sarà anche l’occasione giusta per poter programmare bene l’appuntamento clou della stagione ovvero i Mondiali di Fukuoka (Giappone n.d.r) a luglio”.