Sia pur minima, ma una riduzione ci sarà. Riguardano le tariffe Tari 2023, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi relativo alle utenze domestiche e quelle non domestiche. In tale direzione va la proposta che l’assessora alle Finanze, Maria Carmela Serluca, sottoporrà al consiglio comunale in occasione dell’approvazione del Bilancio. Ieri, intanto, si è avuto un primo placet da parte della maggioranza, dichiaratasi favorevole alle ipotesi di articolazione della tariffa ed alle modifiche da introdurre nel regolamento.

