Mo: Israele revoca allerta aerea nel sud

Tel Aviv, 7 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’esercito israeliano ha provvisoriamente revocato l’allerta aerea nel sud del paese grazie ai negoziati mediati dall’Egitto per porre fine all’ultima escalation di violenza con il movimento islamista palestinese di Hamas a Gaza e nel sud del Libano. Secondo i media israeliani, l’Idf potrebbe abbassare ulteriormente il livello di allerta nelle prossime ore se il movimento islamista dovesse cessare i suoi attacchi. Tuttavia, le violenze continuano: due donne israeliane sono state uccise e una terza gravemente ferita in un attacco a colpi di arma da fuoco contro il veicolo su cui viaggiavano nei pressi di un insediamento nel nord della Cisgiordania.

“I funzionari israeliani ritengono che l’attuale round di scontri sia terminatp”, hanno spiegato fonti militari al quotidiano ‘Yedioth Aharonoth’. Resta l’interrogativo di cosa possa accadere nelle prossime ore a Gaza, in Libano e a Gerusalemme, dove migliaia di musulmani si recheranno a pregare. L’irruzione di questa settimana delle forze di sicurezza israeliane nella moschea di Al Aqsa è stato infatti uno dei fattori scatenanti dei nuovi scontri.