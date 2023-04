Milano: spaccia droga nello scalo di Pioltello, arrestato

Milano, 7 apr. (Adnkronos) – Arrestato dalla polizia nel milanese un cittadino marocchino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio, si sono recati nei pressi dello scalo di Pioltello notando, nelle vicinanze di una stazione elettrica isolata lungo la linea ferroviaria, un ragazzo seduto su una sedia. Il giovane, alla vista dei poliziotti, è scappato ma è stato fermato e trovato in possesso di 9 grammi di cocaina, circa 1000 euro in contanti, un bilancino di precisione e 2 coltelli.

L’uomo, dichiaratosi minorenne, dopo gli accertamenti utili a determinare la maggiore età, è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Milano in attesa di giudizio.