Milan-Empoli 0-0, frenata rossonera

Milano, 7 apr. – (Adnkronos) – Milan ed Empoli pareggiano 0-0 nell’anticipo serale della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’. In classifica i rossoneri campioni d’Italia sono terzi con 52 punti, mentre i toscani sono in 14/a posizione a quota 32.

LA PARTITA – Il primo squillo della partita è rossonero, con una doppia occasione al 13′: taglio di Rebic e conclusione parata da Perisan, il pallone arriva sui piedi di Theo Hernandez ma il portiere dell’Empoli è bravo a opporsi anche al terzino francese. I toscani reagiscono nel giro di un minuto ma Caputo non trova la conclusione a rete a due passi da Maignan. I ritmi restano alti e il Milan controlla, ma non riesce a trovare gli spazi per impensierire l’Empoli. Ci prova Tonali al 40′ con un’iniziativa individuale, ma la sua conclusione è comoda per Perisan. Prima dell’intervallo, Rebic ha un’altra buona occasione su un bel taglio, ma calcia malamente da buona posizione.

In apertura di ripresa i rossoneri si fanno subito vedere con un colpo di testa di Rebic, largo, e una conclusione di Calabria da fuori area respinta dalla difesa toscana. Ci prova ancora il Milan con Pobega, il suo mancino viene deviato e termina di poco a lato del palo. Al 54′ Theo Hernandez cade dopo un contatto con Fazzini sulla linea dell’area e invoca il rigore, l’arbitro Marcenaro assegna invece corner e il Var conferma la decisione del direttore di gara. Pochi minuti dopo Origi ha un’altra buona occasione a due passi dalla linea di porta ma non è abbastanza reattivo per toccare in rete.

Al 58′ altro caso: Marcenaro assegna rigore al Milan per un presunto mani di Ebuehi, richiamato dal VAR va all’on field review e torna sui suoi passi cancellando il penalty. Pioli prova a cambiare mandando in campo Florenzi e Brahim Diaz (fuori Calabria e Bennacer), risponde Zanetti con Cambiaghi e Grassi per Caputo e Bandinelli. Tonali salva tutto chiudendo una pericolosa ripartenza dell’Empoli.

Serve una svolta e allora Pioli si affida a Leao e Giroud, togliendo Rebic e Origi (fischiato da San Siro). Al 76′ il Milan fa i conti anche con la sfortuna: cross dalla sinistra di Leao, il pallone deviato arriva a Florenzi che calcia al volo ma colpisce il palo esterno. Zanetti sostituisce Baldanzi e Marin mandando in campo Haas e Cacace. Il Milan ci prova anche con le ripartenze: quella lanciata da Leao porta all’incursione di Saelemaekers, il suo tentativo di conclusione arriva sui piedi di Giroud che viene però fermato sul più bello. L’ultima carta di Pioli è De Ketelaere per Saelemaekers a 7 minuti dalla fine del match. Pobega ci prova di testa sul cross di Florenzi, ma il pallone termina alto. Assedio Milan nel finale, ma il fortino Empoli resiste grazie a Perisan che è reattivo su Brahim Diaz.

All’89’ i rossoneri trovano la giocata per sbloccare l’incontro: cross dalla sinistra di Leao, il pallone arriva sul secondo palo a Florenzi che stoppa e rimette in mezzo per Giroud che insacca. Il francese, però, lo fa con il braccio: interviene il Var che cancella la rete. Il colpo di testa di Thiaw è l’ultimo sussulto: il fortino Empoli resiste e il Milan spreca l’occasione di allungare sull’Inter.