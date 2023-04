“Perdere la categoria sarebbe devastante ed è l’ultima cosa a cui voglio pensare”. C’è tanto giallorosso nel cuore di Fabrizio Melara, tra gli ‘Immortali’ in grado di accompagnare il Benevento prima in Serie B e poi nel sogno della Serie A, scrivendo la storia della Strega. Oggi Peter Pan ha una scuola calcio a Santa Marinella, continua a giocare nella squadra della sua città ed ha scelto di specializzarsi nel ramo delle assicurazioni per gli infortuni dei calciatori professionisti ma, nonostante tutto, resta legato al Sannio in maniera indissolubile.

