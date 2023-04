Calcio: Serie A, le formazioni di Lecce-Napoli, Raspadori torna titolare

Lecce, 7 apr. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli, secondo anticipo della 29/a giornata di Serie A, che si giocherà alle 19 allo stadio di Via del Mare. Fra i salentini Marco Baroni lascia fuori dai titolari tutti i diffidati (Strefezza, Colombo e Banda), probabilmente in vista dello scontro diretto in chiave salvezza contro la Sampdoria del prossimo turno, mentre Luciano Spalletti sceglie Raspadori, che torna titolare dopo 5 mesi, come sostituto di Osimhen al centro dell’attacco. Questi gli 11 iniziali:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrhamani, Mario Rui; Aguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.