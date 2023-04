Salerno, 7 apr. – (Adnkronos) – “L’episodio di martedì è difficile da lasciare alle spalle ma ha lavorato bene. E’ dispiaciuto per la squalifica perché voleva giocare la semifinale di ritorno ma si è allenato bene, l’ho visto sereno”. Lo dice l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ai microfoni di Dazn nell’immediato pre-partita della gara di oggi in casa della Salernitana, in merito al momento di Romelu Lukaku.