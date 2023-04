Berlusconi: Urbani, ‘sgarbato e senza senso parlare ora di futuro Fi’**

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Un esercizio sgarbato, ingiusto e senza senso”, immaginare quale possa essere il futuro di Forza Italia alla luce delle attuali condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Lo dice all’Adnkronos Giuliano Urbani, tra i pionieri del movimento azzurro.

“Penso che non sia possibile oggi -spiega- ipotizzare quale possa essere l’evoluzione di Forza Italia: primo, sarebbe una mancanza di riguardo terrificante nei riguardi di una persona che sta male ma che è viva. Poi Berlusconi al dopo non ha mai voluto pensare e quindi non esiste un dopo programmabile, immaginabile, perché non ci ha voluto mai pensare, si è battuto contro: collaboratori benissimo, successori malissimo. Un grosso limite e per questo a un certo punto sono andato via da Forza Italia”.

Nel breve periodo potrebbero però manifestarsi spaccature interne con ripercussioni anche sulla maggioranza di governo? “Non vedo un rischio reale e imminente, per la semplice ragione -spiega ancora Urbani- che stiamo parlando di una storia tutta da inventare e quindi ogni previsione sarebbe soltanto fantasia oltre che, come ho già detto, avere un atteggiamento sgarbato e sgradevole nei confronti di quest’uomo”.

“E poi c’è l’aspetto politico: Berlusconi è stato il creatore e il capo assoluto di Forza Italia, due cose che non consentono di fare previsioni se non di tipo totalmente soggettivo e preferenziale. Quindi un esercizio che, oltre ad essere sgarbato e ingiusto, non ha senso”. Fantasia quindi anche ipotizzare un congresso di Forza Italia per decidere eventuali assetti interni? “Ma figuriamoci”, taglia corto Urbani.