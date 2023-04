Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato tra i primi ad informarsi sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, dopo che si è diffusa la notizia del suo ricovero. Lo ha fatto, come riferisce l’edizione on line del quotidiano ‘Libero’, telefonando a Gianni Letta, attraverso il quale ha fatto giungere al leader di Fi e ai suoi familiari i propri auguri per un pronto ristabilimento.