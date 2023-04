Un filo esilissimo tiene ancora aggrappato il Benevento alla Serie B. Punta a inspessirlo la formazione giallorossa nello scontro diretto di lunedì con la Spal che potrebbe far calare in anticipo il sipario sulla stagione, ma anche rinvigorire nel momento decisivo la corsa salvezza della Strega. La situazione non lascia spazio a titubanze né a segnali di fragilità: se vorrà realmente rilanciarsi, l’undici sannita dovrà trovare il modo per mettersi alle spalle tutti i problemi di una stagione avara di soddisfazioni e ricca di tormenti, e sfruttare così una delle ultime occasioni offerte dal calendario.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia