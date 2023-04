“Dopo le fatiche de Il postino, non è stato disatteso il tuo ultimo, spontaneo, genuino saluto, quel “Ricordatevi di me”, sussurrato come un fruscio di foglie…È rimasto appiccicato alla leggerezza della tua anima e ti lascia vivere…Quella richiesta è diventata “legge morale”, capace di dissetare – per noi di questo mondo – l’arsura della tua mancanza…”. Questo il contributo di Rosaria Troisi, rivolto al fratello Massimo e contenuto nell’opuscolo ‘Non ci resta che Massimo’ edito in occasione dei 70 anni del grande attore, comico, regista, sceneggiatore e cabarettista napoletano.

