“Liberato ha lottato tanto, è un grande guerriero e anche se ha perso la sua battaglia, ha vinto quella della vita eterna. Liberato non è morto, è vivo. Grazie per il tuo esempio”. Sono queste le parole che padre Emanuele Zippo ha utilizzato per salutare il giovane Liberato Ruggiero, neodiciottenne airolano deceduto nella nottata tra lunedì e martedì e del quale nel pomeriggio di ieri si sono celebrate le esequie.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia