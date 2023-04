Mosca, 6 apr. (Adnkronos) – “La prima cosa è assicurarsi che i nostri fianchi siano ben protetti. La seconda è assicurarsi che il nostro comando sia adeguatamente organizzato. La terza, sono le munizioni”. Lo ha scritto su Telegram Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo privato Wagner che guida la battaglia di Bakhmut, criticando i vertici militari russi per il supporto insufficiente fornito ai suoi militanti, in particolare per gli scarsi rifornimenti di munizioni.