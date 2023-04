Intervento del settore Gestione del Territorio, Risorse Idriche e Ambiente della Regione, con il dg Antonello Barretta sullo scontro tra Ato Rifiuti e Provincia, con il primo intenzionato – in termini di estrema sintesi – a non recepire linee programmatiche per riapertura lotto discarica Sant’Arcangelo Trimonte e invio lì dei rifiuti abbancati presso lo Stir Casalduni, e minacciare con propria nota sull’appalto per ripristino discarica e invio lì dei rifiuti abbancati, carte bollate e possibile controversia giudiziaria, a gara appalto aperta.

