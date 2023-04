Pnrr: Bonafè, ‘governo diviso, a rischio crescita paese’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “La frattura nella maggioranza e nel governo sulla possibilità di non spendere tutte le risorse del Pnrr è sempre più evidente e si sta allargando”Così la vice presidente dei deputati Pd, Simona Bonafè, a ‘L’aria che tira’ su la 7.

“Questo caos non sta soltanto compromettendo l’immagine dell’Italia nell’Europa e nel mondo sulla capacità e professionalità della nostra classe dirigente ma rischia di vanificare la modernizzazione e la crescita del paese per i prossimi anni”.