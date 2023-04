Pnrr: Az-Iv, ‘Italia Sicura e altri 6 emendamenti approvati al Senato’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “In Commissione bilancio del Senato sono stati approvati 7 emendamenti al Decreto Pnrr del Gruppo Azione-Italia Viva. Quello su Italia Sicura, a prima firma della capogruppo Raffaella Paita, dà un impulso importante al sistema di contrasto alle alluvioni e al dissesto idrogeologico. È un primo passo dal momento che non viene istituita, come richiesto, la Struttura di missione”. Così l’ufficio stampa di Italia Viva.

“Viene poi parificato il regime giuridico dei ricercatori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato e i professori, favorendo il passaggio dalla ricerca all’impresa. Sostanziale sì alle strutture residenziali universitarie beneficiate dal Pnrr, che ora possono pubblicizzarsi sui canali tradizionali e sul web”.

“Accolta in parte la semplificazione richiesta per l’installazione di impianti fotovoltaici. Approvato l’emendamento sugli incentivi ai produttori di biometano e biocarburanti avanzati, così come quello sulle agevolazioni creditizie per le imprese edilizie colpite dagli aumenti di materiali da costruzione e energia. Via libera alla cancellazione dello spoil system per i componenti del nucleo per le politiche di coesione”.