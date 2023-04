Pd: Scotto, ‘De Luca? Due mandati bastano per tutti’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Due mandati consecutivi bastano. Vale per Regioni e Comuni. E non solo per De Luca”. Così Arturo Scotto in un’intervista a Il Mattino che sul commissariamento del Pd campano osserva: “Era inevitabile, le vicende opache sul tesseramento avevano rivelato elementi di degenerazione gravissimi. Penso che questa scelta aiuti in questa fase dove la sinistra e il Pd devono tornare a parlare alla società campana”.

“Credo che ci serva come il pane ricostruire una coalizione politica e sociale, in Italia come in Campania. Con la destra che abbiamo davanti – quella dell’autonomia differenziata, quella che considera la povertà una colpa e il lavoro una merce vile – dividersi è un delitto. Io almeno lavorerò sempre per unire, anche riflettendo sui miei errori”.

“Preferisco mille volte confrontarmi con l’M5S anche sbattendo la testa sui nodi su cui non siamo d’accordo che costruire cordate provvisorie con civismi spesso deteriori, personalistici e ad alto tasso di trasformismo. Il cui collante unico finisce per essere solo il governo per il governo. Anche perché la storia finisce sempre allo stesso modo: quando cominci la fase discendente – nessuno è eterno – non ti ritrovi più nessuno dietro. Solo comitati elettorali”.