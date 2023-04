Pd: De Giovanni, ‘De Luca? Io contro terzi mandati’

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Io responsabile cultura nella nuova segreteria Pd? “Non ne so nulla, non posso né confermare né smentire una cosa che non so. A me non ha chiamato nessuno, se mi chiamassero direi che sono onoratissimo e felicissimo, direi ‘grazie’ e valuterei la natura dell’impegno”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, lo scrittore Maurizio De Giovanni, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Lei è un napoletano doc: è d’accordo nel dare la possibilità del terzo mandato al governatore campano Vincenzo De Luca? “Io sono contro i terzi mandati”.