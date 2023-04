Altre due dimissioni medici formalizzate, un anestesista e un medico ortopedia, entrambi assunti a tempo indeterminato lo scorso dicembre, e pensionamenti per due infermieri, un tecnico laboratorio, un tecnico di neurofisiopatologia presso la Uoc Neurochirurgia, e un oss, insieme alle dimissioni per due pediatri di poco antecedenti: una vera e propria valanga di abbandoni per il nosocomio ‘San Pio’.

