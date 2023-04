La Cina rappresenta i due terzi delle nuove centrali a carbone

(Adnkronos) – La Cina rappresenta più di due terzi della nuova potenza a carbone prevista a livello mondiale, con 366 gigawatt (GW) di capacità aggiuntiva pianificata o in costruzione. E’ quanto emerge da un rapporto di un gruppo di think tank guidati dal Global Energy Monitor (GEM). Le nuovi centrali a carbone in tutto il mondo aggiungeranno 537 GW, in ripresa rispetto al minimo storico di 479 GW dell’anno precedente, con la Cina che rappresenta il 68% del totale. Le centrali a carbone sono uno dei sistemi più inquinanti al mondo.