Domani cambia direttore, via Stefano Feltri: la guida a Fittipaldi

(Adnkronos) – Domani cambia direttore. Stefano Feltri lascia la guida del quotidiano a Emiliano Fittipaldi, finora vice direttore. L’annuncio in una nota dell’azienda di Carlo De Benedetti. “Il Consiglio di amministrazione di Editoriale Domani SpA ha deciso un cambio alla direzione del quotidiano nominando direttore Emiliano Fittipaldi, già vice direttore di Domani. L’editore e il Consiglio di amministrazione ringraziano Stefano Feltri per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni e augurano al nuovo direttore di affrontare con passione l’importante sfida che lo attende. L’editore ha deciso di sostenere il giornale con nuovi importanti investimenti in ambito digitale al fine di consolidare il ruolo che Domani si è conquistato nell’ambito del panorama informativo italiano”.

In un post pubblicato sul suo blog, Stefano Feltri aggiunge: “Dopo quasi tre anni di intenso e appassionante lavoro, si chiude la mia esperienza di direttore del quotidiano Domani che ho contribuito a fondare con un team piccolo ma battagliero di giornalisti nel 2020. Non è mio costume fare commenti o polemiche sui posti in cui ho lavorato, quindi non chiedetemeli”.