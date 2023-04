Calcio: Lampard torna al Chelsea come tecnico fino a fine stagione, poi Luis Enrique o Nagelsmann

Londra, 6 apr. (Adnkronos) – Frank Lampard è stato nominato manager ad interim del Chelsea fino alla fine della stagione a poco più di due anni da quando il club lo ha esonerato. Il 44enne tecnico ha precedentemente allenato i Blues da luglio 2019 a gennaio 2021, quando è stato sostituito da Thomas Tuchel. Il suo ritorno a sorpresa allo Stamford Bridge arriva dopo che il successore di Tuchel, Graham Potter, è stato licenziato domenica con il club nella metà inferiore della Premier League. “Siamo lieti di dare il bentornato a Frank allo Stamford Bridge”, hanno dichiarato in una nota i proprietari del Chelsea Todd Boehly e Behdad Eghbali. “Frank è un Hall of Famer della Premier League e una leggenda in questo club. Mentre continuiamo il nostro processo approfondito ed esaustivo per un capo allenatore permanente, vogliamo fornire al club e ai nostri tifosi un piano chiaro e stabile per il resto della stagione. Vogliamo darci tutte le possibilità di successo e Frank ha tutte le caratteristiche e le qualità di cui abbiamo bisogno per portarci al traguardo”.

L’ex centrocampista del Chelsea e dell’Inghilterra era senza lavoro da gennaio, quando ha lasciato l’Everton dopo meno di un anno. Il Chelsea ha nove partite di Premier League rimanenti in questa stagione, a partire dalla trasferta di sabato contro i Wolves, seguita dall’andata dei quarti di finale di Champions League contro i campioni d’Europa del Real Madrid. Lampard ha assistito dagli spalti martedì sera mentre la squadra gestita da Bruno Saltor ha iniziato l’era post-Potter con un pareggio a reti inviolate contro il Liverpool. Il club di West London si trova all’11° posto in classifica dopo quel risultato, a 14 punti di distanza dai primi quattro, nonostante abbia speso più di 550 milioni di sterline per nuovi giocatori in questa stagione.

Con Lampard per il breve termine, il Chelsea continuerà a perseguire la sostituzione definitiva di Potter. Uno dei potenziali favoriti a tempo pieno è l’ex allenatore della Spagna Luis Enrique, che è volato a Londra mercoledì per incontrare i dirigenti del club. Anche il tedesco Julian Nagelsmann, esonerato di recente dal Bayern Monaco, potrebbe essere un contendente. Lampard ha guidato il Chelsea alla finale di Fa Cup del 2020, che si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro l’Arsenal, durante il suo precedente periodo da manager del club, essendo arrivato dal Derby.