Berlusconi, “da tempo malato di leucemia mielomonocitica cronica”

Milano, 06 apr. – (Adnkronos) – “Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo:, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta”. E’ quanto recita il , dove l’ex premier è ricoverato da ieri.

“La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti”, prosegue il bollettino firmato dal medico personale Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva del San Raffaele, e da Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

Sia il fratello Paolo Berlusconi che la figlia maggiore del Cavaliere Marina, dopo essersi recati in ospedale questa mattina, sono tornati nel pomeriggio. In mattinata al San Raffaele era arrivato anche il figlio Luigi: i tre si sono trattenuti nel nosocomio per poco più di due ore.

A far visita all’ex premier nel pomeriggio anche il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri e Marcello Dell’Utri. “Oggi molto meglio di ieri – ha detto Confalonieri interpellato dai cronisti – Ci sono i medici. Stava dormendo. C’è preoccupazione però siamo più ottimisti”.

Prima notte in ospedale

La prima notte in ospedale per Berlusconi è trascorsa senza particolari novità, avevano fatto sapere questa mattina fonti ospedaliere che in un primo momento avevano escluso la diffusione di un bollettino per la giornata di oggi.

“Notte tranquilla, le condizioni sono stabili” ha detto ad Affaritaliani.it il vicepremier, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. “Ho parlato col professor Zangrillo che mi ha detto che le condizioni sono stabili – ha poi affermato intervenendo a Start su Sky TG24 – Lui chiama al telefono dirigenti del suo partito e questo significa che è vigile e dà indicazioni concrete”.

La telefonata ai vertici di Forza Italia