Scherma: Polonia, annullata gara Coppa del mondo per la partecipazione di atleti russi

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – La federazione polacca di scherma ha annullato la Coppa del mondo di fioretto femminile nel Paese a causa della possibile partecipazione di atlete russe e bielorusse. L’evento doveva svolgersi dal 21 al 23 aprile a Poznan. Recentemente, l’organo di governo della scherma Fie ha reintegrato atleti e funzionari russi e bielorussi, in tempo per l’inizio delle qualificazioni per i Giochi di Parigi nel 2024. In risposta, più di 300 schermidori attivi ed ex si sono espressi contro la riammissione di russi e bielorussi in una lettera aperta pubblicata la scorsa settimana.

Gli atleti dei due paesi sono stati banditi dalla maggior parte degli eventi sportivi dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. Ma la scorsa settimana il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha raccomandato alle federazioni sportive di consentire il loro ritorno, come atleti neutrali e a condizioni rigorose.