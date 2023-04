Salario minimo: Calenda, ‘mandato proposta a Schlein, non mi ha risposto’**

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Io ho mandato una proposta sul salario minimo a Schlein che dice che tutti i contratti sotto i 9 euro, compresa tredicesima, decadano a meno che non si rinnovino i contratti. Ma Schlein non ha risposto. Perchè nessuno discute nel merito”. Così Carlo Calenda a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi. “Ogni cosa diventa tema di piazza e non si sta sul merito”.

“La proposta sul salario minimo, prima di presentarla, l’ho mandata a Schlein e pure a Conte. Ma non rispondono perchè è solo una bandiera e di mezzo tra la bandiera e farla, qualcuno scontenti. E questa è la differenza tra riformismo e populismo”.