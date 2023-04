Resistenza: Prodi, ‘fascisti rimangono fascisti e ferite storia non si chiudono’

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Partendo da affermazioni” come quelle del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sull’attentato di via Rasella, “che sono purtroppo uscite perché pensate, è difficile rinvenire una condivisa interpretazione della realtà storica. In Italia la ferita non è ancora stata chiusa: i fascisti rimangono fascisti”. Lo afferma Romano Prodi in un’intervista al ‘Quotidiano nazionale’. “Ho pensato: è un errore. Infatti -dice ancora l’ex premier riferendosi a quelle parole- poi c’è stato un pentimento, perché una tale distorsione della storia, diventata patrimonio comune, è inaccettabile”.