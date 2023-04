Nuova società riunisce il meglio di Free2move Lease e e Leasys

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – La nuova società riunisce il meglio di Leasys e Free2move Lease, due aziende leader che hanno scritto pagine importanti nel settore del noleggio a lungo termine e del leasing operativo. Analizziamo le loro storie di successi e un patrimonio che la nuova società saprà valorizzare al meglio per guardare al futuro con rinnovato ottimismo e prospettiva di ulteriore crescita.

Nata nel 2001 come joint venture tra Fiat ed Enel, Leasys entra nel mercato del noleggio a lungo termine di veicoli aziendali e, quattro anni dopo, nel 2005 il gruppo automobilistico italiano ne diventa l’unico proprietario. Questo ha portato alla crescita e alla sua affermazione a livello internazionale. Nel 2006, insieme a Savarent, la società del Gruppo Fiat che operava già dal 1995 nel settore del noleggio a lungo termine, entra nella joint venture tra Fiat e Crédit Agricole (Fga Capital, oggi Fca Bank). Nel 2010 Savarent e Leasys si fondono in unica società e, a partire dal 2011, si presenta sul mercato con un unico brand commerciale. Dal 2016 Leasys è controllata al 100% da Fca Bank S.p.A., joint venture paritetica tra Fca Italy S.p.A. e Crédit Agricole Consumer Finance. Nel 2017 Leasys ha avviato la sua espansione nel mercato europeo, aprendo sedi nei principali Paesi europei, e 2021 è diventata un brand di Stellantis. Lo scorso anno ha ottenuto risultati notevoli poiché, per il quarto anno consecutivo, Leasys ha guidato il mercato italiano del noleggio a lungo termine sia per i veicoli passeggeri che per i veicoli commerciali leggeri (Lcv) con una quota di mercato del 20%. Il successo di Leasys è frutto della sua capacità di rispondere prontamente ai cambiamenti offrendo nel corso degli anni formule sempre più sostenibili, flessibili ed accessibili che sono state in grado di tenere in considerazione i cambiamenti del mercato e le esigenze dei clienti.

Non meno avvincente la storia di “Free2Move Lease”, la Business Unit lanciata nel 2017 dal Gruppo Psa esclusivamente dedicata al noleggio a lungo termine per clienti privati e aziendali. Inizialmente la sua offerta multimarca coinvolgeva i marchi Peugeot, Citroen e Ds, e dopo si aggiunsero i brand Opel e Vauxhall. In soli due anni dal lancio, Free2Move Lease è presente in 10 Paesi europei, diventando leader del mercato francese.