Migranti: Gribaudo, ‘governo fermo mentre Ong salvano ancora vite’

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “E’ passato poco meno di un mese dalla conferenza stampa a Cutro, da quel nervosismo contro i giornalisti che chiedevano risposte, dagli annunci e dalle proposte irrealizzabili. Siamo rimasti lì, al palo. Come su tutto il resto, Meloni prende tempo mentre nessuno ha capito in cosa consista il ‘piano anti-sbarchi. Intanto bisogna ancora una volta dire grazie alle Ong, uno dei nemici della narrazione tossica di questo Governo: ieri per la prima volta una nave umanitaria è corsa in aiuto di un barcone partito dalla Libia orientale”. Così Chiara Gribaudo, vice presidente Pd, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.