Roma, 5 apr (Adnkronos) – “Esprimo alla deputata Rachele Silvestri di FdI la solidarietà mia e del gruppo del Pd al Senato per l’ignobile calunnia di cui è stata fatta oggetto e da cui si è giustamente difesa. E’ inaccettabile che le donne, in politica e non solo, siano ancora vittime di discriminazioni sessiste”. Lo dice il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.