Camera: Question time con Roccella, Urso e Lollobrigida

Roma, 5 apr (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 5 aprile alle 15, il question time

La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, risponde a una interrogazione sul riconoscimento della genitorialità nel caso di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all’estero, nel quadro della tutela del preminente interesse del minore (Magi – Misto – + Europa).

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle misure volte a contrastare il fenomeno della cosiddetta “desertificazione commerciale” nei centri urbani, in particolare attraverso iniziative volte a calmierare l’adeguamento delle locazioni commerciali all’inflazione (Squeri – FI-PPE); sulle iniziative volte ad affrontare la transizione ecologica e a realizzare un piano straordinario per il comparto automobilistico e il relativo indotto (Peluffo – PD-IDP).

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulle iniziative, in sede nazionale ed europea, volte a innalzare i parametri di benessere animale durante il trasporto a fini commerciali (Evi – AVS); sulle misure a sostegno del comparto frutticolo dell’Emilia-Romagna, colpito ripetutamente da avversità atmosferiche (Bergamini – Lega); sulle iniziative volte ad assicurare ed accelerare l’impiego delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate al settore agroalimentare (Castiglione – Azione-IV-RE); sul divieto di importazione di alimenti sintetici (Foti – FDI); sulle iniziative volte a colmare il divario tra offerta e domanda di lavoro nel settore agricolo, con particolare riferimento all’impiego dei giovani (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); sulle recenti dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura sulla carenza di manodopera nel comparto agricolo e iniziative volte al rilancio del lavoro agricolo e alla promozione dell’agricoltura sostenibile (Silvestri – M5S).