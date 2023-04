Calcio: Lazio, ‘documenti a posto e sempre a disposizione delle Autorità’

Roma, 5 apr.(Adnkronos) – “La S.S. Lazio è una casa di cristallo nella quale tutti i documenti sono a posto e sempre a disposizione di tutte le Autorità. Ci siamo sempre attenuti, nel nostro operato, ad un’ottica di leale e totale cooperazione e, quindi, qualsiasi documentazione ci fosse stata richiesta sarebbe stata da noi immediatamente consegnata”. Così la Lazio in una nota in merito alle perquisizioni avvenute oggi dalla Guardia di Finanza. “Nutriamo comunque il massimo rispetto per la Magistratura e confidiamo pertanto di fugare celermente qualsiasi equivoco o dubbio in relazione alle ipotesi di contestate”, conclude la Lazio.