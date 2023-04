Bouligny e D’Arco: “Leasys un’esperienza di noleggio orientata al cliente”

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Tra gli obiettivi di Leasys vi è quello di assicurare la migliore customer experience del mercato”. Lo evidenziano Richard Bouligny e Rolando D’Arco, rispettivamente Chairman e Ceo di Leasys, che durante un evento tenutosi in contemporanea a Roma e Parigi hanno enunciato la vision del nuovo brand.

“Al cliente – sottolinea D’Arco – viene quindi rivolta una particolare attenzione, con la possibilità di beneficiare di un’esperienza di noleggio coinvolgente ed efficiente, soprattutto grazie al continuo sviluppo di soluzioni di mobilità innovative e servizi di altissima qualità. La mission di Leasys è proprio quella di aprire la strada a soluzioni di mobilità progettate intorno al cliente per un’esperienza best-in-class”.

“Leasys – aggiunge Bouligny – vuole assistere e supportare il cliente sia nella fase di vendita, con prodotti e servizi fitting e una rete capillare, sia nella fase di post-vendita grazie a un ampio ed esclusivo ventaglio di servizi di assistenza gestiti dalla rete dei concessionari Stellantis, nonché da una rete di Partner esclusivi per garantire la massima copertura. Abbiamo anche in progetto la misurazione della soddisfazione del cliente, che sia un privato o una grande azienda. A tal fine ci si avvale di un sistema di monitoraggio puntuale dei feedback ricevuti dai clienti, attraverso questionari che mirano a valutarne l’esperienza nei vari momenti della Customer journey”.