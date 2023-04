Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Saremo partecipi e copratogonisti” della ricostruzione in Ucraina, “c’è disponibilità a intervenire in ogni modo possibile. Sul Mit chiunque potrà fare affidamento”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, nel corso di una conferenza alla Stampa estera, risponde a chi gli domanda della conferenza sulla ricostruzione in Ucraina che si terrà a Roma.