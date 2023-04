Ucraina: commissario russo diritti bambini, ‘accuse Cpi false e poco chiare’

Mosca, 4 apr. (Adnkronos) – Il commissario russo per i diritti dei bambini, accusato dalla Corte penale internazionale (CPI) insieme al presidente Vladimir Putin di crimini di guerra in Ucraina, ha dichiarato che le accuse della CPI sono false e poco chiare. Maria Lvova-Belova ha anche affermato che la Russia ha accolto più di 5 milioni di rifugiati dalla regione ucraina del Donbass, tra cui 730.000 bambini, dal febbraio 2022.

La Lvova-Belova ha dichiarato in una conferenza stampa a Mosca, secondo quanto scrive il Guardian, che il consenso dei genitori dei bambini è sempre stato cercato e che la commissione ha sempre agito nel migliore interesse del bambino. Se c’erano problemi con famiglie specifiche, ha detto che era pronta ad aiutare a risolverli. Ha insistito che la sua commissione non fosse a conoscenza di un solo caso di un bambino dell’Ucraina orientale separato dai suoi parenti biologici e trasferito in una casa famiglia.