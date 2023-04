Superbonus: M5S in Aula Camera con indumenti cantieri, ‘per colpa decreto non più usati’

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Caschetti, giubbetti e tute fosforescenti usate nei cantieri. Le hanno indossate nell’Aula della Camera, al termine della dichiarazione di voto sul decreto legge sul superbonus, i deputati del Movimento 5 stelle, in rappresentanza della “filiera edile” -imprenditore, tecnico, lavoratore- per sottolineare che, a causa delle modifiche alle misure contenute nel provvedimento, ha spiegato Agostino Santillo, “su quel cantiere non è potuto andare, perchè grazie alle vostre scelte scellerate quel cantiere oggi è chiuso”. Indumenti “ovviamente puliti, perchè mai indossati da un lavoratore”, ha commentato Alberto Bagnai, della Lega, intervenendo subito dopo.