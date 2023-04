Un cammino da incubo che ha complicato ulteriormente uno scenario già critico, alimentando ulteriori nubi sul cielo del Sannio. Il Benevento fa i conti con una fetta di stagione che ha ribaltato completamente le speranze giallorosse, certificando le difficoltà di classifica anche nel confronto con le dirette concorrenti in corsa per provare a blindare la permanenza in Serie B.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia