Spazio, completata la squadra per la costellazione Iride

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – E’ stata completata la squadra per la costellazione di satelliti Iride, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra. La costellazione Iride sarà realizzata in Italia con le risorse del Pnrr e completata entro il 2026, sotto la gestione dell’Esa e con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

L’Agenzia Spaziale Europea indica che la costellazione, insieme ad altri sistemi spaziali nazionali ed europei, supporterà anche la Protezione Civile e altre Amministrazioni per contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche. Iride inoltre fornirà dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di startup, piccole e medie imprese e industrie di settore.

L’Esa presenterà il sistema Iride e gli attori che realizzeranno la costellazione nel corso di un incontro il 12 aprile prossimo nella sede Esa Esrin di Frascati. Alla presentazione saranno presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega alle attività spaziali, Adolfo Urso , il Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Capo di Esa Esrin, Simonetta Cheli, e il Direttore della Direzione Programmi dell’Asi, Roberto Formaro.