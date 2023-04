Crisi di tipo psicologico per un 29enne di nazionalità russa in custodia cautelare presso il carcere di Benevento: l’uomo è riuscito a raggiungere un punto sommitale della struttura di Capodimonte, iniziando ad urlare e lanciando invettive per non avere avuto la possibilità di fare una videochiamata con la madre.

