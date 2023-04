Senato: seduta lampo dopo capigruppo, domani Dl superbonus e il 12 Dl Pnrr

Roma, 4 apr (Adnkronos) – Seduta lampo, al Senato, dopo che la capigruppo riunita nel primo pomeriggio ha “ridefinito il calendario dei lavori dell’Assemblea”, come ha spiegato la presidente di turno Anna Rossomando aggiornando la seduta a domani alle 14.

I lavori di palazzo Madama, da sottoporre al voto dell’aula, dovrebbero prevedere per domani l’esame del Dl superbonus approvato oggi dalla Camera, sul quale dovrebbe essere posta la questione di fiducia da votare tra domani sera e giovedì. Il Dl sul Pnrr, atteso in aula oggi pomeriggio, sarà invece esaminato da mercoledì prossimo, 12 aprile, per poi passare alla Camera.